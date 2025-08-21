"L’antisémitisme n’est pas la faute d’Israël", affirme l’ambassadeur de France en Israël

Articles recommandés -

Invité du Prime sur i24NEWS ce jeudi soir, l’ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès, a défendu avec vigueur la vision diplomatique portée par Paris et a rejeté toute assimilation entre la recrudescence de l’antisémitisme et Israël. Face aux critiques de Benjamin Netanyahou et d’une partie de la communauté franco-israélienne, le diplomate a appelé à « regarder au-delà du gros titre » et à considérer la proposition franco-saoudienne dans son ensemble. « Ce n’est pas simplement que la France reconnaisse un État palestinien, c’est qu’on mette sur la table une proposition pour un avenir qui ne soit pas seulement la guerre pour toujours », a-t-il déclaré.

Cette feuille de route, élaborée depuis un an avec Riyad, repose sur trois axes : un processus de normalisation entre Israël et le monde arabe, une réforme en profondeur de l’Autorité palestinienne et la préparation du “jour d’après” à Gaza. Frédéric Journès a insisté sur l’importance d’une gouvernance sans le Hamas, soulignant l’évolution de la position des pays arabes et musulmans : « Avoir une gouvernance où tous ces pays disent qu’elle sera sans le Hamas, c’est extraordinaire. » Quant aux critiques affirmant que la France reconnaîtrait un État palestinien encore contrôlé par le mouvement islamiste, il a tranché : « Quand vous proposez des options politiques, vous ne devez pas les conditionner à ce que va faire un mouvement terroriste. De toute façon, le Hamas est foutu. Plus personne ne viendra à son secours. »

L’entretien a ensuite pris un tour plus personnel lorsque l’ambassadeur a été interrogé sur la flambée d’actes antisémites en France depuis le 7 octobre. « Lorsque je dis que la guerre à Gaza alimente l’antisémitisme, je n’ai jamais voulu dire que c’est la faute d’Israël ou des Juifs. Jamais, jamais », a-t-il martelé, rappelant son engagement de jeunesse : « Quand j’étais jeune homme, j’ai manifesté contre l’antisémitisme. C’est resté au cœur de mes convictions. » Il a dénoncé une réalité « effarante », rappelant que le rapport du Sénat a constaté une multiplication par trois ou quatre des actes antisémites, avec 1 400 plaintes déposées et 1 500 signalements dans les établissements scolaires. Frédéric Journès a défendu l’action française, citant la loi promulguée le 31 juillet pour lutter contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, la mobilisation de 15 000 policiers pour protéger les lieux de culte ou encore les assises nationales de la lutte contre l’antisémitisme organisées par Emmanuel Macron et Aurore Bergé. « Lutter contre l’antisémitisme, c’est rétablir l’honneur de la République », a-t-il insisté. Et de conclure par un message à l’adresse des Israéliens : « La France est belle aussi, elle est belle pour les Israéliens. Rien ne m’arrachera du cœur mon amour pour Israël et pour le peuple juif. »