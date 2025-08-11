L’Australie reconnaîtra l’État palestinien en septembre : inquiétude de la communauté juive

Articles recommandés -

L’Australie a annoncé qu’elle reconnaîtra officiellement l’État palestinien en septembre, une décision qui, selon Emily Gian, directrice des médias sociaux de la Fédération sioniste d’Australie, était « attendue depuis longtemps ». Invitée sur i24NEWS, elle a rappelé que « la question n’était pas de savoir si, mais quand » Canberra franchirait ce pas.

Cette annonce survient dans un contexte tendu, marqué par d’importantes manifestations anti-israéliennes. « La dernière mobilisation, qualifiée de pacifique par le Premier ministre, montrait pourtant des portraits de Khamenei et des drapeaux du Hamas et du Hezbollah. Rien de paisible là-dedans », dénonce Emily Gian.

Elle souligne que la communauté juive australienne vit « un sentiment de peur accumulé depuis deux ans » et que la proximité entre ces manifestations et l’annonce gouvernementale « donne l’impression d’une trahison ». Selon elle, cette décision pourrait « encourager les manifestants à continuer et à croire qu’ils peuvent obtenir du gouvernement tout ce qu’ils veulent ». Face à cette situation, « beaucoup réfléchissent à un plan B, peut-être faire leurs valises et venir en Israël », confie-t-elle. Mais elle insiste sur l’importance de rester visibles : « Il est essentiel que les communautés juives de la diaspora soient fortes et n’aient pas peur de porter une kippa ou un Magen David dans la rue. » Pour Emily Gian, l’urgence est claire : « Retrouver la confiance et la sécurité qui ont toujours été la fierté de la communauté juive en Australie. »