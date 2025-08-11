L’Australie reconnaîtra l’État palestinien en septembre : inquiétude de la communauté juive
Emily Gian, de la Fédération sioniste d’Australie, alerte sur un climat de peur croissant au sein de la communauté juive et dénonce une décision susceptible d’encourager les manifestations hostiles.
L’Australie a annoncé qu’elle reconnaîtra officiellement l’État palestinien en septembre, une décision qui, selon Emily Gian, directrice des médias sociaux de la Fédération sioniste d’Australie, était « attendue depuis longtemps ». Invitée sur i24NEWS, elle a rappelé que « la question n’était pas de savoir si, mais quand » Canberra franchirait ce pas.
Cette annonce survient dans un contexte tendu, marqué par d’importantes manifestations anti-israéliennes. « La dernière mobilisation, qualifiée de pacifique par le Premier ministre, montrait pourtant des portraits de Khamenei et des drapeaux du Hamas et du Hezbollah. Rien de paisible là-dedans », dénonce Emily Gian.
Elle souligne que la communauté juive australienne vit « un sentiment de peur accumulé depuis deux ans » et que la proximité entre ces manifestations et l’annonce gouvernementale « donne l’impression d’une trahison ». Selon elle, cette décision pourrait « encourager les manifestants à continuer et à croire qu’ils peuvent obtenir du gouvernement tout ce qu’ils veulent ». Face à cette situation, « beaucoup réfléchissent à un plan B, peut-être faire leurs valises et venir en Israël », confie-t-elle. Mais elle insiste sur l’importance de rester visibles : « Il est essentiel que les communautés juives de la diaspora soient fortes et n’aient pas peur de porter une kippa ou un Magen David dans la rue. » Pour Emily Gian, l’urgence est claire : « Retrouver la confiance et la sécurité qui ont toujours été la fierté de la communauté juive en Australie. »