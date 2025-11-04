L’humoriste David Azria se produira à Tel-Aviv le 13 décembre 2025

L’humoriste français David Azria sera sur la scène du Zappa de Tel-Aviv le 13 décembre 2025 pour un spectacle inédit, mêlant humour, émotion et hommage à ses racines. Originaire de Sarcelles, David Azria, connu pour son ton spontané et ses sketchs inspirés du quotidien, signe là sa première représentation en Israël, un événement qu’il dit avoir organisé lui-même avec son ami Rubens Hazon.

Ancien trader reconverti dans l’humour, David Azria s’est imposé comme une figure montante de la scène comique française grâce à son authenticité et à son sens de la punchline bien placée. Pour ce premier show à Tel-Aviv, il promet une soirée « pleine de rires et d’énergie », tout en adaptant ses textes au contexte local. « Les Israéliens ont vécu des moments difficiles, je veux qu’ils puissent rire, souffler, passer un bon moment tous ensemble », confie-t-il.

Le spectacle s’annonce comme une célébration de la vie, du rire et du partage, avec un clin d’œil à la culture sarcelloise et à l’esprit communautaire qui l’inspire. Déjà, la moitié des places ont été vendues en quelques jours. « Israël, ce n’est pas juste un passage, c’est un retour du cœur », a-t-il déclaré, espérant ouvrir la voie à d’autres humoristes français.

🎭 David Azria au Zappa Tel-Aviv, le 13 décembre 2025 — un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d’humour francophone.