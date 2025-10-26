L’Iran étend son réseau d’influence et de terreur en Europe, alerte Emmanuel Razavi

Le journaliste et écrivain Emmanuel Razavi, auteur de "La Pieuvre de Téhéran", a tiré la sonnette d’alarme ce dimanche soir sur i24NEWS, décrivant un vaste dispositif iranien d’ingérence et de menaces en Europe et dans le monde occidental.

Selon lui, la République islamique d’Iran a fait de l’Europe une zone d’opérations privilégiée, où ses agents ciblent notamment des journalistes, associations juives et personnalités liées à Israël. Ces opérations seraient menées par la Force Al-Qods, l’unité d’élite du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, composée de 10 000 à 15 000 hommes, spécialisés dans le terrorisme, le cyberespionnage, le blanchiment d’argent et l’infiltration.

« L’Europe, y compris la France, n’échappe pas au projet terroriste de la République islamique », prévient Razavi, soulignant que la France figure désormais parmi les cibles directes de Téhéran. L’enquête qu’il a menée avec Jean-Marie Montali révèle que les services de renseignement français sont pleinement conscients de la menace et collaborent étroitement avec leurs homologues israéliens. Mais, selon lui, le blocage se situe au niveau politique : « Le renseignement fonctionne très bien entre Paris et Jérusalem, mais la volonté politique fait défaut. »

Pour Emmanuel Razavi, la France fait preuve d’une « naïveté coupable » face à un État qu’il qualifie sans détour de « terroriste ». Il dénonce également le rôle central de l’ambassade d’Iran à Paris, qu’il décrit comme la « plaque tournante » du renseignement iranien en Europe. « Si la France avait vraiment pris la mesure du danger, cette ambassade serait fermée depuis longtemps. »

Une diplomatie de la terreur, conclut-il, qui vise à faire pression sur les démocraties européennes pour qu’elles freinent Israël dans ses ripostes face au Hamas et au Hezbollah.