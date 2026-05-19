L’UEJF dénonce une montée de l’antisémitisme dans certaines manifestations pro-palestiniennes

Le président de l’Union des étudiants juifs de France, Yossef Murciano, a dénoncé sur i24NEWS un climat de plus en plus hostile envers les étudiants juifs dans certaines mobilisations pro-palestiniennes à Paris.

À l’origine de cette polémique : une étudiante de la Sorbonne accusée d’avoir exclu des étudiants juifs d’un groupe universitaire, provoquant plusieurs rassemblements de soutien organisés par des militants d’extrême gauche. L’UEJF affirme avoir voulu documenter ces manifestations afin de dénoncer des slogans jugés antisémites.

Mais les militants de l’organisation ont rapidement été pris à partie. « À peine arrivés, on a été encerclés, bousculés et écartés par la police », raconte-t-il, dénonçant « une forme de retournement complètement fou » où ceux qui combattent l’antisémitisme seraient désormais traités comme des perturbateurs.

Le responsable étudiant accuse certains groupes pro-palestiniens d’avoir franchi une ligne rouge idéologique. « Ces gens-là ont basculé complètement dans l’antisémitisme sous couvert d’antisionisme », affirme-t-il, évoquant notamment des appels à une « troisième intifada » ainsi que des slogans visant les « sionistes ».

Yossef Murciano insiste toutefois sur une distinction qu’il juge essentielle : tous les militants pro-palestiniens ne seraient pas concernés par cette radicalisation. Il affirme qu’un dialogue reste possible avec ceux qui défendent une solution à deux États et rejettent les discours de haine.

Pour l’UEJF, l’enjeu dépasse désormais le simple cadre universitaire. Selon son président, il s’agit d’empêcher la banalisation de slogans antisémites dans l’espace public français et de refuser toute intimidation visant les étudiants juifs.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions croissantes autour des manifestations liées au conflit israélo-palestinien en France depuis le 7 octobre.