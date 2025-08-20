"La communauté internationale devrait pointer du doigt l’unique responsable : le Hamas" (Olivier Rafowicz)

Articles recommandés -

Invité ce mercredi soir sur i24NEWS, le porte-parole de Tsahal, Olivier Rafowicz, a tenu à répondre aux critiques de la communauté internationale contre la nouvelle phase de l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. Face aux pressions diplomatiques, il a réaffirmé la détermination d’Israël à poursuivre son objectif.

« Nous respectons nos amis, nos alliés. Nous sommes un État qui appartient à la communauté du monde entier », a-t-il déclaré d’emblée. « Mais cette guerre, c’est la nôtre. Pour nous, elle est existentielle. »

Olivier Rafowicz a rappelé que le conflit trouve son origine dans l’attaque du 7 octobre 2023, qu’il a qualifiée de « pire des massacres » et de « tragédie gravée dans la mémoire de tous les Israéliens ». Selon lui, il est hors de question de laisser le Hamas « imposer ses règles du jeu », qu’il s’agisse de négociations autour des otages ou de la poursuite de son activité militaire. Le porte-parole a également insisté sur la distinction entre les civils palestiniens et l’organisation terroriste : « Nous ne sommes en aucun cas en guerre avec les habitants de Gaza. Nous sommes en guerre avec le Hamas. » Il a accusé le mouvement terroriste islamiste d’utiliser la population comme « bouclier humain » et d’instrumentaliser les chiffres des victimes à travers des « pseudo-organisations pseudo-humanitaires ». « Israël mènera cette guerre parce que nous devons libérer nos otages et faire que la menace du Hamas ne soit plus jamais une menace pour Israël, ni pour les kibbutzim du sud, ni même pour les Gazaouis », a-t-il affirmé. En conclusion, Rafowicz a appelé la communauté internationale à pointer du doigt « l’unique responsable de cette tragédie » : « Le Hamas et ses alliés. »