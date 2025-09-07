La crise politique en France, vue par Élisabeth Lévy

Articles recommandés -

À la veille du vote de confiance, la directrice de la rédaction de Causeur, Élisabeth Lévy, estime que le sort du gouvernement français est déjà scellé. Invitée sur i24NEWS, elle a déclaré sans détour : « Le gouvernement va tomber demain. » Selon elle, sauf miracle improbable, François Bayrou perdra le vote de confiance, précipitant ainsi la fin de son mandat de Premier ministre.

Pour la journaliste, deux scénarios s’offrent alors à Emmanuel Macron : soit dissoudre l’Assemblée nationale et retourner devant les électeurs, soit tenter de former un nouveau gouvernement. Elle évoque la possibilité d’un exécutif « socialo-macroniste », une coalition élargie à la gauche, ou d’un gouvernement technique. « La grande question sera le vote du budget. Rien n’est moins sûr », a-t-elle souligné, en avertissant que cette instabilité pourrait durer plusieurs semaines.

Sur la question des générations, elle reconnaît toutefois un fond de vérité : « Les boomers ne sont pas plus méchants que les autres, mais ils sont plus nombreux et vivent plus longtemps, tout en ayant fait moins d’enfants. » Enfin, la journaliste a pointé du doigt la dépendance des Français à l’argent public, notant que « 60 % des Français reçoivent plus de l’État qu’ils ne lui donnent », ce qui rend difficile toute politique d’économies. À ses yeux, la crise actuelle pourrait mener à de nouvelles élections dès le début de l’année prochaine.