"La force que j’ai vient de mon fils Ori, qui a donné sa vie pour sauver ses amis" (Elhanan Danino)

Invité sur i24NEWS depuis Nice, le rabbin Elhanan Danino, père d’Ori, assassiné en août 2024 dans la bande de Gaza, a livré un témoignage d’une intensité rare. Venu en France aux côtés de huit autres pères d’otages, certains dont les enfants sont morts, d’autres toujours retenus en vie à Gaza, il participe à une tournée pour sensibiliser l’opinion publique et mobiliser les autorités locales autour de la cause des otages.

« Nous essayons par tous les moyens d’éveiller les consciences », a-t-il expliqué, rappelant l’importance d’un message porté aux communautés juives et musulmanes, ainsi qu’au Qatar, pour obtenir une libération immédiate des captifs. À Nice, il a souligné l’action du maire Christian Estrosi, mobilisé pour rappeler constamment le sort des otages.

Dans un contexte marqué par une recrudescence de l’antisémitisme en France, le rabbin a voulu envoyer un signal fort. « J’ai décidé de ne pas cacher ma kippa dans l’avion, nous n’avons pas à avoir honte de notre judaïsme », a-t-il affirmé, ajoutant que céder à la peur reviendrait à « laisser triompher l’islam radical ». Évoquant la mémoire de son fils, Elhanan Danino a confié puiser sa force dans le courage d’Ori, qui avait tenté de sauver ses amis avant d’être tué. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même… C’est notre force, la solidarité du peuple d’Israël », a-t-il déclaré, ému. Engagé aux côtés des familles d’otages, il a réaffirmé son combat : « Peu importe ce que cela coûte, les 20 otages encore vivants et les 30 morts doivent être rapatriés immédiatement. » Un message de foi, de dignité et de détermination, porté depuis Nice, mais adressé au monde entier.