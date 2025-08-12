"La France a-t-elle un problème avec El Al… ou avec les Juifs ?", interroge Yossi Amar

Articles recommandés -

C’est la question choc posée par Yossi Amar après une série d’incidents ciblant la compagnie aérienne israélienne. Dernier en date : un contrôleur aérien à Roissy adressant un « Free Palestine » à un pilote d’El Al, en plein décollage. « Si vous avez de la chance, vous trouvez ce message sur un plateau repas. Avec moins de chance, vous êtes débarqué. Et dans le pire des cas, votre sécurité en vol est compromise », alerte-t-il.

Pour lui, ces faits s’ajoutent à un contexte plus large : bannissement des entreprises israéliennes de salons internationaux, suspension de ventes d’armes, reconnaissance unilatérale d’un État palestinien après le 7 octobre. « Cela revient à récompenser un massacre terroriste », dénonce-t-il, rappelant que plusieurs dizaines de Français ont été tués ce jour-là.

Il pointe également « l’explosion » des actes antisémites recensés en France en 2025 et des mesures discriminatoires comme la non-reconduction des visas d’agents de sécurité d’El Al. À travers son collectif « Tolérance Zéro », Yossi Amar assure qu’une traque juridique et médiatique est engagée contre auteurs d’actes et propos antisémites, qu’ils soient anonymes sur les réseaux ou membres d’institutions. « Une fois fichés, ils restent dans nos fichiers et cela les poursuit », prévient-il. Un constat amer : pour Yossi Amar, la lenteur ou l’absence de réaction des autorités françaises face à ces incidents illustre un malaise profond, dépassant le seul cas d’El Al. « Les faits parlent d’eux-mêmes », conclut-il.