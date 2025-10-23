"La France face à Gaza" : Jean-Dominique Merchet dénonce une polarisation historique
Entre polarisation politique, erreurs diplomatiques et indifférence envers les otages israéliens, il dresse un constat sévère du rôle et de la cohérence de la France sur la scène internationale.
Invité de l’émission Défense, le journaliste et spécialiste militaire Jean-Dominique Merchet a livré une analyse de la position française face à la guerre à Gaza et à la fracture politique qu’elle a provoquée. Selon lui, « pour la première fois, la France connaît une polarisation totale : la gauche massivement pro-palestinienne, la droite bien plus pro-israélienne ».
Merchet observe un basculement historique : « La période ouverte avec l’affaire Dreyfus s’est refermée. L’extrême droite, jadis antisémite, défile aujourd’hui pour défendre les Juifs, pendant que la gauche radicale s’en éloigne. »
Il juge sévèrement le président français, estimant qu’Emmanuel Macron a commis « une erreur historique » en refusant de participer à la marche contre l’antisémitisme du 12 novembre 2023, avant d’ajouter que la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien constitue « une décision prématurée ».
Le journaliste déplore aussi « l’indifférence d’une partie de l’opinion française à la souffrance des otages israéliens », soulignant que « la réplique israélienne à Gaza a éclipsé le drame humain ». Pour lui, la confusion entre terroristes et otages illustre « une dérive morale inquiétante ». Enfin, Jean-Dominique Merchet se montre sceptique quant au rôle militaire futur de la France : « Ce qu’on demande à nos soldats au Liban ou à Rafah n’est pas sérieux. La France ne sera pas au premier rang pour affronter le Hamas. »