"La France face à Gaza" : Jean-Dominique Merchet dénonce une polarisation historique

Invité de l’émission Défense, le journaliste et spécialiste militaire Jean-Dominique Merchet a livré une analyse de la position française face à la guerre à Gaza et à la fracture politique qu’elle a provoquée. Selon lui, « pour la première fois, la France connaît une polarisation totale : la gauche massivement pro-palestinienne, la droite bien plus pro-israélienne ».

Merchet observe un basculement historique : « La période ouverte avec l’affaire Dreyfus s’est refermée. L’extrême droite, jadis antisémite, défile aujourd’hui pour défendre les Juifs, pendant que la gauche radicale s’en éloigne. »

Il juge sévèrement le président français, estimant qu’Emmanuel Macron a commis « une erreur historique » en refusant de participer à la marche contre l’antisémitisme du 12 novembre 2023, avant d’ajouter que la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien constitue « une décision prématurée ».

Le journaliste déplore aussi « l’indifférence d’une partie de l’opinion française à la souffrance des otages israéliens », soulignant que « la réplique israélienne à Gaza a éclipsé le drame humain ». Pour lui, la confusion entre terroristes et otages illustre « une dérive morale inquiétante ». Enfin, Jean-Dominique Merchet se montre sceptique quant au rôle militaire futur de la France : « Ce qu’on demande à nos soldats au Liban ou à Rafah n’est pas sérieux. La France ne sera pas au premier rang pour affronter le Hamas. »