Joshua Zarka, ambassadeur d’Israël en France, s’est exprimé jeudi soir sur i24NEWS, profondément choqué par le vandalisme des bureaux d’El Al à Paris, tagués de peinture rouge sang et des inscriptions « Génocide Airline » et « Free Palestine ». « C’est une attaque terroriste visant à terroriser la compagnie, ses employés et les Israéliens en France », a-t-il dénoncé, qualifiant l’acte d’antisémite. Il a déploré une montée inquiétante des violences antisémites, visant rabbins, artistes et commerces juifs, dans un climat où « la honte d’être antisémite a disparu ».

Joshua Zarka a pointé un « lien direct » entre ces actes et les discours de certains élus d’extrême gauche, notamment de La France insoumise, qui « attisent les flammes de l’antisémitisme » en justifiant des violences contre la communauté juive et les représentants israéliens. Il a comparé cette résurgence à celle des années 1930, où les commerces juifs étaient marqués, hier en jaune, aujourd’hui en rouge. « Quand les Juifs sont attaqués, c’est la société entière qui devient malade », a-t-il averti, s’inquiétant pour l’avenir des Juifs en France et en Europe.

Malgré sa confiance dans les autorités françaises, Joshua Zarka a appelé à des condamnations plus fortes, saluant les déclarations des ministres de l’Intérieur et des Transports, mais espérant un engagement plus clair. Une enquête conjointe franco-israélienne est en cours pour identifier les responsables. Cet incident, lié par Joshua Zarka à une campagne de désinformation du Hamas financée par le Qatar, souligne l’urgence de combattre l’antisémitisme décomplexé.