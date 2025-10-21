"La présence turque à Gaza pourrait devenir le prochain Marmara", avertit Gallia Lindenstrauss

Invitée sur i24NEWS, la chercheuse Gallia Lindenstrauss, spécialiste de la Turquie et chercheuse à l’Institut national de sécurité (INSS), a mis en garde contre l’influence grandissante d’Ankara dans la bande de Gaza et au-delà. Selon elle, l’implication turque dans la mise en œuvre du cessez-le-feu et dans les projets de reconstruction de Gaza « représente un risque stratégique majeur pour Israël ».

« La Turquie est l’un des plus fervents soutiens du Hamas et n’a jamais changé de position, même après le massacre du 7 octobre », a-t-elle rappelé. « Le fait qu’Ankara fasse désormais partie intégrante de l’accord sur le cessez-le-feu signifie qu’elle jouera un rôle clé dans l’après-guerre à Gaza, et c’est très préoccupant. »

Lindenstrauss estime qu’en refusant d’impliquer l’Autorité palestinienne dans les discussions post-conflit, Israël s’est retrouvé affaibli : « Au lieu d’avoir des partenaires comme l’Arabie saoudite ou l’Autorité palestinienne, ce sont désormais des acteurs pro-Hamas, comme la Turquie ou le Qatar, qui s’imposent. » La chercheuse souligne également la montée en puissance régionale d’Ankara, qui étend son influence en Syrie tout en resserrant son encerclement autour d’Israël. Concernant les relations entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, Lindenstrauss reste prudente : « Trump voit en Erdogan un dirigeant fort, mais Benjamin Netanyahou conserve une certaine capacité à le convaincre lorsque les intérêts israéliens sont menacés. » Elle conclut : « Si des soldats turcs entraient un jour à Gaza, ce serait une erreur stratégique grave, un nouveau Marmara. »