La Suisse refuse de reconnaître un État palestinien "dans les conditions actuelles"

Invité sur i24NEWS jeudi soir, Simon Geissbühler, ambassadeur de Suisse en Israël, a expliqué la décision de son pays de ne pas reconnaître l’État palestinien pour l’instant. Selon lui, seule une solution négociée à deux États, conforme au droit international, peut garantir une paix durable.

Il a insisté sur le fait que la sécurité d’Israël reste une priorité, surtout après les attaques du 7 octobre. « La reconnaissance d’un État palestinien ne peut avoir lieu que lorsque le contexte et une véritable dynamique de paix seront réunis. Ce n’est pas le cas aujourd’hui », a-t-il affirmé, rappelant que la Suisse partage cette position avec l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, les États-Unis ou encore le Japon.

Simon Geissbühler a souligné que la Suisse privilégie une diplomatie discrète, en coulisses, visant à « ouvrir des espaces de dialogue » et à « restaurer la confiance » entre les parties. « Il est très difficile d’imposer la paix de l’extérieur. Il faut une volonté politique des leaders et des peuples de la région », a-t-il expliqué, défendant l’approche traditionnelle de neutralité suisse. Abordant la question de l’antisémitisme, le diplomate a été clair : « L’antisémitisme n’est pas un problème des Juifs, mais un problème de société. » Il a jugé inacceptable que des synagogues soient profanées ou que des Juifs soient attaqués pour des désaccords politiques, appelant à condamner fermement ce fléau.