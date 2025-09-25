La Suisse refuse de reconnaître un État palestinien "dans les conditions actuelles"
L’ambassadeur de Suisse en Israël a défendu sur i24NEWS la décision de Berne de ne pas reconnaître l’État palestinien pour l’instant, privilégiant une approche négociée et la sécurité d’Israël.
Invité sur i24NEWS jeudi soir, Simon Geissbühler, ambassadeur de Suisse en Israël, a expliqué la décision de son pays de ne pas reconnaître l’État palestinien pour l’instant. Selon lui, seule une solution négociée à deux États, conforme au droit international, peut garantir une paix durable.
Il a insisté sur le fait que la sécurité d’Israël reste une priorité, surtout après les attaques du 7 octobre. « La reconnaissance d’un État palestinien ne peut avoir lieu que lorsque le contexte et une véritable dynamique de paix seront réunis. Ce n’est pas le cas aujourd’hui », a-t-il affirmé, rappelant que la Suisse partage cette position avec l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, les États-Unis ou encore le Japon.
Simon Geissbühler a souligné que la Suisse privilégie une diplomatie discrète, en coulisses, visant à « ouvrir des espaces de dialogue » et à « restaurer la confiance » entre les parties. « Il est très difficile d’imposer la paix de l’extérieur. Il faut une volonté politique des leaders et des peuples de la région », a-t-il expliqué, défendant l’approche traditionnelle de neutralité suisse. Abordant la question de l’antisémitisme, le diplomate a été clair : « L’antisémitisme n’est pas un problème des Juifs, mais un problème de société. » Il a jugé inacceptable que des synagogues soient profanées ou que des Juifs soient attaqués pour des désaccords politiques, appelant à condamner fermement ce fléau.