La Vuelta stoppée à Madrid : Isaac Lévy dénonce une “honte mondiale” et l’antisémitisme croissant en Espagne

Articles recommandés -

La dernière étape de la Vuelta, prestigieuse course cycliste espagnole, a tourné au chaos dimanche à Madrid, après l’irruption de manifestants propalestiniens sur le parcours. Invité sur i24NEWS, Isaac Lévy, président de la Licra Barcelone, a vivement réagi, dénonçant une situation « catastrophique » et une « honte mondiale ».

Selon lui, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a une part de responsabilité dans ces violences, après une série de mesures prises contre Israël ces derniers jours : embargo sur les armes, rupture des relations diplomatiques et interdiction d’entrée pour les soldats israéliens. « Tout ce qui est arrivé aujourd’hui à la Vuelta, c’est une honte mondiale. La course a été diffusée dans le monde entier, et on a vu l’horreur de ces groupes violents », a-t-il déclaré.

Lévy décrit un climat explosif : des milliers de manifestants scandant « Israël assassins » et « Palestine libre » ont envahi le centre de Madrid, lançant des objets pointus et mettant en danger la vie des cyclistes. Pour la communauté juive espagnole, l’inquiétude est profonde. « Nous sommes une petite minorité, et nous avons peur de montrer que nous sommes juifs. Ce qui est le plus grave, c’est que cet antisémitisme est aujourd’hui appuyé par le propre gouvernement », a-t-il déploré. À Madrid, un petit groupe de soutiens à Israël, drapeaux en main, a été protégé par la police. Mais la foule hostile était trop nombreuse pour empêcher l’arrêt de la course. « Nous vivons tout cela avec une très grande inquiétude », a conclu Isaac Lévy.