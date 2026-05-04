Lag Baomer : le Rav Gabriel Lévy invite à redécouvrir le mystère et "le feu" de l’âme

À l’occasion des célébrations de Lag Baomer, Gabriel Lévy livre une lecture à la fois spirituelle et profondément contemporaine de cette fête centrale du calendrier juif, articulée autour de la figure de Rabbi Shimon Bar Yohaï.

« Lag Baomer, c’est une date très intéressante qui gravite autour de Rabbi Shimon Bar Yohaï », explique-t-il, rappelant que ce maître aurait, selon le Zohar, dévoilé à ses disciples, dans ses dernières heures, « des profondeurs et des secrets de la Torah qu’il n’avait pas révélés jusque-là ». Cette transmission fonde ce que la tradition appelle le Sod, « la dimension du secret », cœur mystique de la pensée juive.

Mais loin de cantonner cette dimension à une élite de sages, Gabriel Lévy insiste sur sa portée universelle, en particulier au XXIe siècle. « On a parfois l’impression qu’on a tout compris », observe-t-il, dénonçant une époque où l’on croit pouvoir saisir la complexité du monde en quelques clés simplifiées. À rebours, la tradition du Sod invite à reconnaître « qu’il y a dans le monde quelque chose qu’on n’arrive pas complètement à saisir », et à cultiver une « curiosité » et un « émerveillement » face à l’infini.

Cette quête inachevée, au cœur de l’identité juive, nourrit selon lui une « soif permanente » d’apprentissage : « jusqu’à 120 ans, on étudie encore et encore », car la réalité « a des couches et encore des couches ». Une invitation à refuser la simplification et à embrasser la profondeur.

L’image du feu, omniprésente dans les célébrations de Lag Baomer, incarne cette dynamique intérieure. « Il y a quelque chose dans le feu qui évoque un moteur de l’âme humaine », souligne le rav, une énergie qui « veut toujours aller plus haut » et refuse de se satisfaire d’une existence routinière.

Dans un monde saturé de certitudes, Gabriel Lévy rappelle ainsi que la spiritualité juive ne se contente pas de réponses : elle invite à préserver le questionnement, à entretenir le feu intérieur et à renouer avec le mystère.