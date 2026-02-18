Laure Cohen (Koxie) : "Sarah Knafo est la seule candidate qui a un programme crédible"

Invitée mercredi soir dans Ça se débat sur i24NEWS, Laure Cohen, connue sous son nom d’artiste Koxie et pour son tube des années 2000 "Garçon", est revenue sur son parcours et a officialisé son engagement aux côtés de Sarah Knafo dans la course à la mairie de Paris.

Vingt ans après le succès de sa chanson, Laure Cohen explique avoir tourné la page de la scène musicale pour devenir coach en prise de parole. Elle accompagne aujourd’hui dirigeants, entrepreneurs, artistes et avocats, revendiquant une mission tournée vers l’aide et la résolution concrète de problèmes. « J’ai évolué, encore heureux », confie-t-elle, tout en se disant fière d’avoir marqué non pas une, mais plusieurs générations avec "Garçon", toujours reprise par de jeunes publics.

Son engagement politique, précise-t-elle, se fait « sans étiquette ». Elle affirme rejoindre Sarah Knafo parce qu’elle la considère comme « la seule candidate avec un programme crédible, concret et chiffré ». Laure Cohen évoque notamment les propositions sur la petite enfance, sujet qui la touche personnellement en tant que mère d’un enfant de deux ans. Selon elle, les mesures avancées sont immédiatement applicables et répondent à des préoccupations quotidiennes des Parisiens.

Interrogée sur le thème des incivilités et de la drague de rue lourde, qu’elle dénonçait déjà dans "Garçon", Laure Cohen estime que la situation s’est aggravée. Elle regrette qu’à l’époque, le débat se soit focalisé sur le « buzz » plutôt que sur le fond du message. Aujourd’hui encore, dit-elle, de nombreuses femmes lui témoignent que ces problématiques demeurent.

Moderne et connectée aux enjeux technologiques, Sarah Knafo est, selon elle, la seule à intégrer pleinement l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies dans sa vision pour Paris. « Pour moi, il n’y a pas photo », conclut-elle, affirmant son soutien sans ambiguïté à la candidate.