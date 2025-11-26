Le député Ohad Tal accuse le consulat de France à Jérusalem de "violer la souveraineté israélienne"

Le député du Sionisme religieux Ohad Tal a lancé mercredi soir, dans La Grande Édition sur i24NEWS, une série d’accusations explosives contre le consulat général de France à Jérusalem. Selon lui, la représentation française mène des activités contraires à la souveraineté israélienne, opère comme une antenne diplomatique dédiée à l’Autorité palestinienne et s'est rendue coupable, au fil des années, de graves manquements pouvant aller jusqu’à « encourager le terrorisme ».

Ohad Tal explique avoir conduit, avec plusieurs députés et la ministre Orit Strook, une visite de terrain devant plusieurs consulats étrangers de la capitale. Celui de la France figure, selon lui, parmi les plus problématiques : « Ces consulats ne sont pas accrédités auprès de l’État d’Israël, mais auprès d’Abou Mazen à Ramallah. Ils servent d’abord la population palestinienne et défendent des intérêts palestiniens », affirme-t-il. Une situation qui, à ses yeux, constitue une violation à la fois de la loi israélienne et du droit international.

Le député pointe surtout ce qu’il qualifie de dérives inquiétantes : événements organisés pour des habitants de Jérusalem-Est en présence de membres d’organisations terroristes, notamment du FPLP ; et le précédent d’un employé du consulat arrêté en possession d’armes destinées à des groupes palestiniens. « C’est une politique qui encourage le terrorisme », accuse-t-il.

Ohad Tal raconte également une confrontation tendue devant le consulat : les représentants français auraient tenté d’empêcher les députés de filmer et de prendre des photos. « C’est une rue publique en Israël, ils n’ont aucun droit de nous l’interdire », dit-il. Il affirme leur avoir lancé : « Si vous voulez représenter Abou Mazen, installez-vous à Ramallah. Ici, c’est Jérusalem, capitale d’Israël. »

Plus largement, Ohad Tal voit dans cette situation le symptôme d’une relation franco-israélienne profondément dégradée. Il accuse Emmanuel Macron de « détourner le projecteur vers Israël » pour ne pas affronter, selon lui, l’influence croissante d’éléments islamistes en France. « La France a perdu sa voix, et ce sont les Français qui paieront le prix de cette politique absurde », dit-il.

Il annonce enfin l’envoi d’une lettre au Premier ministre et aux ministres concernés pour retirer au consulat de France tous ses avantages, voire en envisager la fermeture.

Une sortie sans précédent, qui risque d’alimenter une nouvelle crise diplomatique entre Paris et Jérusalem.