Le frère de l’otage Guy Gilboa Dalal : "On l’aime tellement, on ne peut pas vivre sans lui"

Sur i24NEWS, Gal Gilboa Dalal, frère de Guy, enlevé lors du festival Nova le 7 octobre 2023, a livré un témoignage bouleversant à l’occasion des 725 jours de captivité de son frère à Gaza. Interrogé sur l’espoir de le voir revenir, il a confié des « sentiments ambivalents » après de nombreuses occasions manquées, tout en saluant « l’effort extraordinaire » du président Donald Trump d’avoir réuni pays musulmans, Israël et États-Unis autour d’un plan de paix global.

« Nous voulons finir la guerre, nous voulons un accord, et tout dépend du Hamas », a-t-il martelé, rappelant que toutes les libérations précédentes n’avaient été obtenues que grâce à une combinaison de négociations et de pression militaire.

Gal a aussi décrit la douleur quotidienne de sa famille : « Chez nous, nous ne fêtons plus les fêtes… Tous les matins et tous les soirs, je me couche avec ces cris qui me supplient de le sortir de là-bas. » Il a raconté que la Soukah installée par son frère avant sa disparition reste intacte depuis deux ans, comme un symbole de l’attente. Évoquant la récente vidéo diffusée par le Hamas montrant Guy vivant, Gal a tenu à lui adresser un message : « Je suis convaincu qu’il reste fort, qu’il survit grâce à la force qu’on essaie de lui envoyer. On l’aime tellement, on ne peut pas vivre sans lui. » Pour lui, l’urgence est claire : « Les otages sont encore vivants, mais à peine. Il leur reste très peu de temps. »