Le général Dominique Trinquand : "Tsahal méprise profondément la FINUL"

Invité sur i24NEWS, le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU, a livré une analyse des tensions croissantes entre Tsahal et la FINUL, après la destruction d’un drone israélien par la force onusienne au Sud-Liban.

Fort de son expérience de terrain — il commandait un bataillon au Sud-Liban en 1991-1992 et supervisait le déploiement des Casques bleus en 2006 — le général rappelle que « le bras de fer entre la FINUL et Tsahal est une constante depuis trente ans ». Selon lui, l’armée israélienne agit « en toute liberté dans le Sud-Liban qu’elle occupe encore partiellement » et « méprise profondément la FINUL ».

Dominique Trinquand défend l’action des Casques bleus, souvent accusés d’inaction : « La FINUL n’est pas une mission d’observation passive. Elle travaille avec l’armée libanaise pour désarmer le Hezbollah : 85 % de ses armes ne sont plus au Sud-Liban. » Il rappelle que les troupes françaises engagées au sein de la FINUL ont le droit de se défendre : « Les forces françaises se sont senties menacées, elles ont répliqué conformément à leurs règles d’engagement. »

Le général souligne aussi l’importance de la coordination entre Israël, la FINUL, le Liban et les puissances occidentales pour éviter tout nouvel incident. Mais il met en garde contre toute escalade : « Israël n’a aucun intérêt à rouvrir un front au Nord, déjà engagé à Gaza et en Cisjordanie. »

Selon lui, seule une coopération transparente permettra de contenir la menace du Hezbollah et d’éviter que « le Sud-Liban ne redevienne un foyer d’affrontement permanent ».