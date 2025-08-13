"Le Hamas travaille activement contre nous" : le témoignage de Chapin Fay sur l’aide à Gaza

Articles recommandés -

Invité sur i24NEWS, Chapin Fay, porte-parole de la Fondation Humanitaire de Gaza (GHF), a détaillé mercredi soir les défis colossaux rencontrés pour acheminer l’aide alimentaire à Gaza. « Notre mission est simple : nourrir les Gazaouis sans que le Hamas ou une quelconque milice armée puisse saisir l’aide », a-t-il affirmé.

Selon lui, Israël et la communauté internationale ont perdu confiance dans le système humanitaire classique, l’ONU ayant elle-même reconnu que l’aide n’était pas toujours acheminée correctement. Le GHF, qui distribue des colis contenant trois repas pour trois jours à une famille de cinq personnes, revendique plus de deux millions de repas délivrés à ce jour.

Fay souligne que Gaza est « une zone de guerre » et « l’une des crises humanitaires les plus complexes au monde ». Si parachutages et convois sont utilisés, il craint les risques de détournement et d’attaques. « Oui, il y a des gens affamés et désespérés. C’est une aide essentielle », insiste-t-il. Le porte-parole révèle que, durant le dernier cessez-le-feu, le Hamas a exigé l’arrêt des opérations du GHF. « Aucune aide du GHF n’a été saisie par le Hamas ; c’est précisément ce que nous empêchons », assure-t-il, dénonçant les tentatives du mouvement terroriste islamiste de créer des mouvements de foule dangereux à proximité des sites de distribution. Pour Fay, la solution réside dans une coopération accrue avec l’ONU, assortie de garanties de sécurité assurées par le GHF. « Nos sites sont sûrs et nous allons continuer à nourrir la population, malgré tous les efforts du Hamas pour nous empêcher », conclut-il, réaffirmant la détermination de son organisation à poursuivre sa mission, au cœur d’un conflit où l’aide humanitaire est aussi un enjeu stratégique.