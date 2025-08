Le Hezbollah face au désarmement : le Liban à la croisée des chemins

Articles recommandés -

Le professeur de géopolitique Michel Fayad a analysé mardi soir sur i24NEWS la crise libanaise alors que le gouvernement, sous pression américaine, a chargé l’armée de préparer un plan de monopole des armes du Hezbollah d’ici fin août. Ce défi s’annonce titanesque : des ministres chiites du Hezbollah et leurs alliés, comme le mouvement Amal de Nabih Berri, paralysent les décisions, tandis que l’armée, historiquement liée au Hezbollah depuis l’occupation syrienne (1990-2005), jongle entre loyauté envers les États-Unis et coopération avec le groupe. Composée à 50 % de sunnites et dirigée par un chrétien maronite, elle doit surmonter des fractures confessionnelles.

Naïm Qassem, moins charismatique que Nasrallah, menace d’une guerre civile si l’on touche aux armes, qu’il présente comme la « force du Liban », bien que les décisions réelles viennent d’Iran. Michel Fayad rappelle que, neuf mois après que Joe Biden a forcé Israël à cesser ses frappes en novembre 2024, le Hezbollah reste armé, dominant les élections municipales chiites et plaçant un de ses membres comme conseiller présidentiel. Malgré les efforts américains pour couper ses financements via la banque centrale, ses relais – trafic de drogue, fonds africains – persistent. La chute de Bachar el-Assad complique son approvisionnement, et Israël l’a affaibli au sud et à Beyrouth, mais il demeure puissant dans la Bekaa. Michel Fayad doute d’une guerre civile, estimant les Libanais trop faibles, et craint plutôt une intervention de Jolani, soutenue par un feu vert américain, un scénario qui hante le pays.