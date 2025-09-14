Articles recommandés -

À la veille du sommet arabe-islamique à Doha, le Qatar tente de transformer l’émotion suscitée par les frappes israéliennes sur des dirigeants du Hamas en véritable front diplomatique contre Israël.

Selon Ariel Admoni, expert du Qatar à l'institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité interrogé dimanche sur i24NEWS, la réaction de Doha restera exclusivement diplomatique et juridique, l’armée qatarie étant composée en grande partie de travailleurs étrangers et l’émirat souhaitant préserver son image de médiateur et de pays pacifique.

Doha entend donc utiliser des termes forts, notamment l’accusation de “terrorisme d’État”, pour inscrire ce vocabulaire dans le communiqué final et tenter de créer une unité arabe au-delà des simples condamnations verbales. Cependant, Admoni souligne que chaque pays arabe défend ses propres intérêts. L’arrivée de Mohamed Ben Zayed, président des Émirats arabes unis, illustre ces tensions internes.

Pour le Qatar, le véritable enjeu est d’obtenir des mesures concrètes, grâce à ses investissements stratégiques en Égypte et ailleurs. Mais, selon l’expert, le sommet risque surtout de déboucher sur des déclarations symboliques, Doha peinant à fédérer un consensus fort. La rencontre prévue ensuite entre l’émir du Qatar et le roi Abdallah de Jordanie montre cette volonté de maintenir la pression régionale. Sur le plan international, la relation avec les États-Unis reste centrale. Admoni explique que Washington joue un double jeu : condamner officiellement l’attaque tout en tolérant la présence de dirigeants du Hamas à Doha, qu’il aurait lui-même encouragée pour faciliter les négociations. Le Qatar, de son côté, agite l’idée de se rapprocher de Moscou ou de Pékin, mais ne rompra pas avec les États-Unis, dont il dépend économiquement, notamment via des investissements massifs dans l’énergie et les marchés financiers. En conclusion, le Qatar cherche à se poser en leader régional et à défendre sa souveraineté, tout en maintenant un équilibre délicat avec Washington, véritable garant de sa sécurité et de son influence.