"Le Quai d’Orsay est gêné par nos révélations sur l’influence iranienne", affirme Emmanuel Razavi sur i24NEWS

Le journaliste et auteur Emmanuel Razavi a lancé, mercredi soir, un véritable cri d’alarme sur le plateau de Défense, après avoir reçu des menaces publiques émanant du député LFI Paul Vannier. Le parlementaire, affirme-t-il, a relayé de fausses accusations à son encontre et publié l’adresse d’un journal avec lequel il collabore, « nous jetant en pâture sur les réseaux, à dessein », explique Emmanuel Razavi sur i24NEWS.

D’origine iranienne, le journaliste établit un parallèle troublant avec les méthodes utilisées dans son pays d’origine avant la révolution islamique : « Dans les années 70 en Iran, on exposait d’abord les intellectuels dans certaines publications. Puis on les assassinait. » Une comparaison lourde de sens dans un contexte où les attaques contre les reporters se multiplient.

Pour Razavi, l’affaire dépasse le cadre personnel. « S’en prendre à un journaliste, c’est s’attaquer à un pilier de la démocratie française », insiste-t-il, rappelant les précédents tragiques de Charlie Hebdo et l’assassinat de Samuel Paty. Il accuse LFI de vouloir intimider ceux qui enquêtent sur les liens entre certains de ses élus et des proxys palestiniens de la République islamique d’Iran : « C’est parce que nous révélons ces connexions que nous sommes visés. »

Le journaliste pointe également la gêne du Quai d’Orsay à l’approche de la visite du ministre iranien des Affaires étrangères en France : « Certains lobbies pro-iraniens gravitent autour du ministère et craignent que leurs noms sortent. » Razavi assure même que des tentatives ont été faites pour empêcher certaines rédactions de lui confier des enquêtes.

Il déplore enfin une « dérive grave » : « La France n’est pas une dictature. Pourtant, on en arrive aujourd’hui à cibler des journalistes pour les réduire au silence. »