"Les Grands Tournants" : Rachel Khan et Steve Suissa font dialoguer les grandes voix de l’Histoire à Tel-Aviv

Les 28 et 30 octobre, le musée de Tel-Aviv accueille "Les Grands Tournants", un spectacle immersif imaginé par Steve Suissa et interprété avec Rachel Khan. Ce projet unique mêle théâtre, archives recréées par intelligence artificielle, création sonore et grandes figures du XXe siècle – de Martin Luther King à Simone Veil, de Joséphine Baker à Jacques Brel.

« J’ai voulu un spectacle populaire, familial, qui redonne espoir et audace », confie Steve Suissa. L’idée : “désintellectualiser” le théâtre pour qu’il devienne un lieu de partage et d’émotion accessible à tous. Rachel Khan, séduite par cette démarche, y voit un acte de résistance artistique : « Créer, c’est refuser la déshumanisation. Et jouer en Israël, là où la lumière a résisté, c’est essentiel. »

Le duo interprète et revisite ces discours qui ont « bougé les cases », les incarnant dans un dialogue vivant et sensible. Pour Suissa, le théâtre permet d’oser être soi : « Sur scène, on fait ce qu’on n’ose pas faire dans la vie. » Ensemble, ils interrogent le public : « Et vous, quel est votre grand tournant ? »

Au-delà du spectacle, Rachel Khan rappelle son engagement humanitaire avec le FSUI Israël : « Nous accompagnons des enfants à Sderot grâce à l’art-thérapie. Rassembler, c’est ce qu’on peut faire de plus beau. »

Un spectacle porteur d’humanité, de mémoire et d’espérance — à découvrir au musée de Tel-Aviv, au cœur d’un lieu où l’art et la vie se répondent.