Les investissements étrangers en Israël : un climat contrasté selon Dan Catarivas

Articles recommandés -

Invité sur i24NEWS, Dan Catarivas, directeur des relations internationales du patronat israélien, a dressé un tableau nuancé de l’état des investissements étrangers en Israël. Si l’économie nationale continue de bien se porter malgré la guerre et les appels au boycott, certains signes laissent entrevoir des difficultés à venir.

D’un côté, les indicateurs restent solides, avec des opérations remarquables dans le secteur high-tech au cours des derniers mois. De l’autre, des signaux inquiétants apparaissent, notamment après la décision d’une grande fondation norvégienne de se retirer de plusieurs entreprises israéliennes. Catarivas souligne que de nombreux investisseurs potentiels renoncent discrètement à leurs projets, souvent pour des raisons politiques, rendant l’ampleur du phénomène difficile à mesurer.

L’expert met en garde contre un changement de nature du boycott : aux actions militantes du BDS pourrait désormais s’ajouter l’implication directe de gouvernements. Des discussions au sein de l’Union européenne portent ainsi sur une possible suspension de l’accord d’association avec Israël ou sur l’exclusion de certaines entreprises israéliennes du programme de recherche Horizon. De telles mesures, estime-t-il, porteraient atteinte aux perspectives économiques et à la participation d’Israël aux appels d’offres européens.

Pour Catarivas, la situation s’explique aussi par un calcul de risque inhérent à une zone de guerre. Les déclarations politiques hostiles influencent inévitablement les décisions commerciales. Toutefois, il demeure optimiste : l’expertise technologique israélienne et son savoir-faire unique restent très recherchés par les entreprises internationales, préservant pour l’instant l’attractivité du pays dans les secteurs d’innovation de pointe.