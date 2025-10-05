"Les juifs de gauche doivent comprendre que l’antisémitisme a muté" (Arno Klarsfeld)

L’avocat Arno Klarsfeld estime que le cessez-le-feu envisagé à Gaza n’aura « aucun effet positif sur l’image d’Israël » auprès d’une partie de la gauche européenne, qu’il juge « prisonnière de son hostilité idéologique envers l’État hébreu ». Invité à commenter la situation en Europe après l’attentat meurtrier de Manchester, il dénonce « une extrême gauche, des islamistes et leurs soutiens » qui, selon lui, « ont choisi leur camp sans comprendre les implications d’une guerre contre le terrorisme ».

Pour Arno Klarsfeld, « l’antisémitisme a muté ». Autrefois cantonné à l’extrême droite, il s’est selon lui « déplacé vers la gauche radicale », tandis que « les partis populistes, comme le RN en France, Fratelli d’Italia ou Vox en Espagne, se montrent désormais favorables à Israël ». Il souligne que « ces formations ont compris que leur électorat n’est pas antisémite et soutient le droit d’Israël à se défendre ».

S’il reconnaît que « les tensions retomberont avec un cessez-le-feu », il avertit toutefois que « l’extrême gauche restera hostile » et que « la haine anti-juive continuera de s’exprimer sous couvert d’antisionisme ». L’avocat déplore que « les Juifs de gauche soient contraints de se justifier sans cesse, comme des marranes politiques », et rappelle que « la majorité des Israéliens, au-delà de Netanyahou, veut à la fois le retour des otages et la fin du Hamas ».