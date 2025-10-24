Les orphelinats d'Od Avinou Hai face aux défis de la guerre

Le Rav Haim Ishay, directeur de l'association Od Avinou Hai qui gère des orphelinats en Israël, était l'invité d'i24NEWS. Il a dressé un état des lieux préoccupant de la situation de ses structures d'accueil, fragilisées par les conséquences de la guerre.

L'association Od Avinou Hai gère actuellement 15 foyers répartis sur l'ensemble du territoire israélien, accueillant un total de 4 110 enfants. Ces structures prennent en charge des jeunes en détresse et des orphelins, âgés de 0 à 18 ans, avec une proportion significative d'adolescents : environ 40% des résidents ont entre 14 et 18 ans.

L'une des particularités remarquables de l'association réside dans son approche inclusive et pluri-ethnique. Les foyers accueillent des enfants de toutes origines : juifs, druzes, musulmans et chrétiens, sans distinction. "On s'occupe d'enfants de toutes les confessions", souligne le Rav Ishay, illustrant une volonté de prendre en charge sans distinction tous les enfants et jeunes qui sont dans le besoin.

Au-delà de l'hébergement, Od Avinou Hai mise sur l'insertion professionnelle. En parallèle de leurs études, les enfants bénéficient d'ateliers variés : électronique, informatique, menuiserie.

L'accompagnement se poursuit même après la majorité. Pour les jeunes incorporés dans l'armée, l'association continue de les soutenir pendant leur service militaire, leur fournissant le matériel nécessaire et un encadrement.

60 orphelins du 7 octobre : un défi supplémentaire

La guerre a ajouté une dimension d'urgence au travail de l'association. Parmi les 4 110 enfants pris en charge, 60 proviennent des kibboutzim touchés lors des massacres du 7 octobre et ont perdu la quasi-totalité des membres de leur famille. Pour ces enfants traumatisés, un nouvel espace a été construit cette année dans le sud du pays, en collaboration avec des psychologues locaux ayant eux-mêmes vécu ces événements.

L'intégration de ces enfants n'a pas été sans difficultés. "Pour les gens des kibboutzim, accepter qu'un rabbin orthodoxe débarque pour s'occuper des enfants, ça n'a pas été une mince affaire", confie le Rav Ishay.

La situation financière de l'association est devenue critique. Avant la guerre, Od Avinou Hai était censée recevoir 800 000 shekels de subventions mensuelles. Aujourd'hui, ces aides oscillent entre 100 000 et 200 000 shekels seulement. Les subventions de l'État, qui servent principalement à payer les salaires du personnel, psychologues et psychiatres inclus, ont drastiquement diminué.

Parallèlement, les multiples sollicitations après le 7 octobre et les difficultés économiques ont poussé certains donateurs à réduire ou cesser leur soutien. La construction du nouveau centre pour les orphelins du 7 octobre a également contribué à l'endettement de l'association.

Le directeur lance un appel urgent pour combler le manque à gagner et continuer à offrir aux enfants l'éducation, la formation professionnelle et l'équilibre mental dont ils ont besoin pour se construire sur le plan personnel et s'insérer dans la société.