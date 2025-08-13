Articles recommandés -

L’industrie de défense israélienne confirme son aura mondiale. Elbit Systems, l’un de ses fleurons, vient de signer un contrat colossal de 1,635 milliard de dollars avec des pays restés confidentiels pour raisons diplomatiques. La demande explose : les systèmes israéliens sont considérés comme les seuls à avoir fait leurs preuves face à des menaces comme l’Iran ou le Hezbollah.

Selon l’expert Alex Coman sur i24NEWS, l’invasion russe de l’Ukraine a agi comme un révélateur. « Le meilleur commercial de l’industrie israélienne, c’est Poutine », ironise-t-il. Les acheteurs, qu’ils soient en Europe ou en Asie, veulent se doter de ces technologies, tout en dissimulant parfois leur origine via des sociétés écrans ou des partenariats industriels locaux.

Les récentes opérations militaires, notamment la défense contre l’attaque iranienne la plus massive de l’histoire, ont servi de vitrine au savoir-faire israélien. Résultat : Elbit va relancer en Israël la production de matériel destiné à l’aviation de Tsahal pour 250 millions de dollars. Cette relance industrielle représente un atout pour l’emploi et pour la maîtrise technologique, tout en renforçant l’indépendance stratégique du pays. Mais elle comporte aussi un risque diplomatique : les États-Unis, principal fournisseur historique, ont déjà torpillé par le passé des contrats israéliens jugés sensibles. Malgré ces défis, la défense reste l’un des rares secteurs de l’économie israélienne à connaître un tel dynamisme, porté par un savoir-faire unique et une réputation désormais mondiale.