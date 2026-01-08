Liban–Hezbollah : le jeu dangereux de Beyrouth, entre illusion du désarmement et attente d’Israël (analyse)

Sur i24NEWS, l’analyste Michel Fayad a livré ce jeudi soir une lecture de l’annonce libanaise affirmant avoir désarmé le Hezbollah au sud du pays. Une déclaration qu’il juge largement déconnectée des réalités du terrain.

Selon lui, Beyrouth avance avec une extrême prudence, non par manque de volonté, mais par peur d’un embrasement interne. Une confrontation directe entre l’armée libanaise et le Hezbollah ouvrirait, explique-t-il, la voie à une nouvelle guerre civile, tant les équilibres confessionnels au sein des forces armées rendent une telle opération politiquement et socialement explosive. Le pouvoir libanais, dit-il, « marche sur des œufs ».

Derrière cette prudence se cache aussi une crainte stratégique : voir des acteurs extérieurs, notamment des forces jihadistes régionales, s’inviter au Liban sous couvert de lutte contre le Hezbollah. Un scénario redouté, que même Washington aurait évoqué, et que Beyrouth cherche à éviter à tout prix.

Dans ce contexte, Michel Fayad estime que personne ne se fait d’illusions : l’armée libanaise ne désarmera pas le Hezbollah. En coulisses, beaucoup espèrent que ce soit Israël qui fasse le travail, seul acteur capable d’affronter militairement l’organisation chiite sans ambition territoriale sur le Liban.

Mais l’analyste met en garde contre toute lecture simpliste. Même un affaiblissement majeur de l’Iran, ou une chute d’Ali Khamenei, ne signifierait pas la fin du Hezbollah. L’organisation dispose de réseaux financiers autonomes, du Venezuela à l’Afrique, et d’une identité où le militaire et le politique sont indissociables.

Enfin, Fayad évoque un scénario plus sombre encore : un coup d’État des Gardiens de la Révolution en Iran, écartant les mollahs mais maintenant intacte la logique paramilitaire régionale. Un scénario non souhaité, mais impossible à exclure.

Un constat clair : au Liban comme en Iran, la chute d’un homme ou d’un régime ne suffira pas à dissoudre des structures profondément enracinées.