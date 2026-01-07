Liban–Hezbollah : pour Edy Cohen, l’État libanais refuse le désarmement et compte sur Israël

Selon l’analyse d’Edy Cohen, chercheur à l’Université Bar-Ilan, Israël n’a pas besoin d’un feu vert politique pour poursuivre ses frappes ciblées contre le Hezbollah : celles-ci se déroulent déjà « presque quotidiennement ». La véritable question, explique-t-il, n’est pas celle des frappes aériennes, mais celle d’une éventuelle offensive d’ampleur, impliquant ou non une entrée terrestre de Tsahal dans le sud du Liban.

Pour Edy Cohen, le cœur du problème réside dans l’attitude des autorités libanaises. « Le gouvernement libanais ne veut pas désarmer le Hezbollah. Ce n’est pas qu’il ne peut pas, il ne veut pas », affirme-t-il. Selon lui, Beyrouth refuse d’assumer le risque d’un affrontement interne, par crainte d’une nouvelle guerre civile. Les déclarations officielles libanaises, y compris la diffusion d’images de missiles à la télévision, relèveraient davantage de la communication que d’une réelle volonté d’agir.

Le chercheur met en doute les affirmations selon lesquelles le Hezbollah aurait été désarmé au sud du Litani. « Où sont les armes saisies ? On n’a rien vu », insiste-t-il, affirmant au contraire que d’importants arsenaux demeurent déployés à proximité immédiate de la frontière israélienne. Selon lui, le Liban « compte sur Israël pour faire le travail », comme par le passé, notamment en espérant une action israélienne après l’obtention d’un aval américain.

Edy Cohen rejette également l’idée d’un véritable cessez-le-feu. À ses yeux, la situation actuelle correspond à une confrontation continue de basse intensité : Israël frappe, le Hezbollah encaisse et évite l’escalade, conscient de son affaiblissement. « Jour après jour, le Hezbollah reçoit des coups d’Israël », résume-t-il, soulignant que l’organisation chiite n’ose plus provoquer ouvertement une guerre totale.

Quant à l’option terrestre, le chercheur se montre réservé. Israël peut, selon lui, continuer à neutraliser les capacités du Hezbollah à distance, sans « entrer et sacrifier des soldats ». En conclusion, Edy Cohen estime que le Hezbollah représente avant tout un danger pour le Liban lui-même, tout en restant une menace stratégique pour Israël, tant que l’État libanais refusera d’assumer ses responsabilités souveraines.