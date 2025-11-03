Liban : Michel Fayad pointe l’impuissance de l’État face au Hezbollah

Dans une intervention sur i24NEWS, l’analyste Michel Fayad a dressé lundi soir un constat alarmant sur la situation politique et sécuritaire au Liban, estimant que le Hezbollah demeure « un État dans l’État » que le gouvernement ne parvient pas à maîtriser.

Selon Michel Fayad, les tensions internes au sein du mouvement chiite, où coexistent « des extrémistes et des modérés », ne changent rien à la ligne idéologique du parti : « Tous refusent de désarmer, car la décision appartient à Téhéran. » Il souligne que le Hezbollah agit selon les directives iraniennes et que toute tentative libanaise d’imposer son autorité reste vaine.

Le président libanais Joseph Aoun, rappelle-t-il, craint qu’un affrontement direct avec le Hezbollah n’entraîne une nouvelle guerre civile. Michel Fayad réfute également la rhétorique du mouvement terroriste armé selon laquelle « rien ne peut être obtenu politiquement ». Il cite l’accord israélo-libanais du 17 mai 1983, abrogé illégalement selon lui, comme un précédent qui avait offert au Liban bien plus que « toutes les armes du Hezbollah ».

Sur le plan sécuritaire, il estime que les frappes israéliennes ciblées contre des positions du Hezbollah sont justifiées, tant que le groupe refuse d’appliquer la résolution 1701 des Nations unies. « Cette résolution, et la 1559 avant elle, exigent le désarmement total du Hezbollah sur tout le territoire libanais », rappelle Fayad, avant de conclure : « Si le Hezbollah ne désarme pas, qui le fera ? ».