Livre de coloriage appelant à la disparition d’Israël : le maire du 17ᵉ dénonce un "message haineux"

Invité sur i24NEWS, le maire du 17ᵉ arrondissement de Paris et président d’Union Capitale, Geoffroy Boulard, a vivement réagi à la vente, dans une librairie du 11ᵉ arrondissement, d’un livre de coloriage intitulé From the river to the sea. Destiné aux enfants, l’ouvrage reprend un slogan appelant, selon lui, « à la disparition de l’État d’Israël », ce qui constitue « un discours de haine particulièrement grave ».

M. Boulard a rappelé que l’établissement bénéficiait d’une subvention publique de 17 500 euros accordée par la Ville de Paris. « Il est inacceptable que l’argent des contribuables soutienne un lieu qui diffuse des messages radicaux », a-t-il déclaré, appelant la mairie à annuler cette aide et le gouvernement à ordonner le retrait immédiat du livre, en librairie comme en ligne.

Le maire a également dénoncé la banalisation des discours antisémites, renforcée selon lui par certains élus et organisations, et a établi un lien direct entre cette « éducation à la haine » et les agressions visant des personnes de confession juive, comme celle survenue récemment dans le Val-d’Oise contre un homme portant la kippa. « Israël a le droit d’exister et doit être respecté en tant qu’État, conformément à la Charte des Nations Unies », a-t-il affirmé, appelant à un « sursaut » des financeurs publics et à une mobilisation générale contre les contenus incitant à la haine, surtout lorsqu’ils ciblent les enfants sous une forme ludique.