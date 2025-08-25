Lucas Moulard à Tel-Aviv : "Je veux montrer une autre facette d’Israël et lutter contre l’antisémitisme"

Articles recommandés -

Invité ce lundi soir sur i24NEWS, le créateur de contenu Lucas Moulard, très suivi sur les réseaux sociaux, a expliqué les raisons de sa visite en Israël, marquée par un objectif clair : combattre la désinformation et l’antisémitisme.

« Je suis venu voir par moi-même », affirme-t-il, soulignant sa volonté de montrer une image différente d’Israël, loin des clichés relayés par une partie des médias ou des influenceurs. Pour lui, « les Israéliens sont des êtres humains comme tout le monde et ils ont le droit d’avoir un pays et une place sur cette terre ».

Lucas Moulard rappelle que son combat est d’abord dirigé contre l’antisémitisme en France : « Pourquoi un Français non-juif ne pourrait pas lutter contre l’antisémitisme ? » Face aux menaces et aux intimidations qu’il reçoit régulièrement, il se dit déterminé : « Plus il y a de violence, plus il est nécessaire de prendre la parole. » S’il reconnaît qu’il ne pourra pas convaincre les extrémistes, son objectif est d’atteindre « le jeune Français de 25 ou 30 ans, qui se laisse parfois manipuler sur TikTok ou par certains influenceurs ». À ces publics, il veut apporter « une petite nuance », en partageant la réalité de ce qu’il voit en Israël.

« Je ne suis pas juif, je n’ai pas de parti pris », insiste-t-il, mais il entend éveiller les consciences et inciter à réfléchir autrement. Il promet de revenir témoigner à la fin de son séjour pour livrer ses impressions complètes.