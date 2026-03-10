"Mamad" et "miklat" : les abris au cœur de la protection des civils en Israël

Alors que les sirènes d’alerte rythment le quotidien des Israéliens depuis le début de la guerre, les abris antimissiles jouent un rôle essentiel dans la protection de la population. Lors d’une intervention, le journaliste Ilan Kleinman a expliqué mardi soir le fonctionnement de ces infrastructures qui font désormais partie intégrante de la vie quotidienne en Israël.

Le pays dispose principalement de deux types d’abris : les "mamad" et les "miklats". Les mamad sont des pièces renforcées situées directement à l’intérieur des appartements ou des maisons. Leur installation est devenue obligatoire dans les nouvelles constructions depuis 1992, à la suite de la guerre du Golfe. Ces chambres sécurisées permettent aux habitants de se protéger rapidement sans avoir à quitter leur logement.

Parallèlement, Israël dispose d’un réseau d’abris publics appelés miklats. Ces structures, souvent situées en sous-sol d’immeubles ou dans l’espace public, sont accessibles à tous. Leur mise en place remonte aux premières années de l’État d’Israël, dès 1951, afin de protéger la population face aux menaces aériennes.

Sur le plan technique, ces abris sont conçus pour résister aux explosions et aux projections de débris. Les murs et plafonds sont construits en béton armé, c’est-à-dire du béton renforcé par des barres métalliques. Dans les mamad, l’épaisseur des murs varie généralement entre 25 et 30 centimètres, tandis que dans les miklats elle atteint environ 40 centimètres.

Les abris sont également équipés de portes blindées en acier. Celles-ci ont plusieurs fonctions : résister à l’onde de choc d’une explosion, empêcher l’entrée de débris et assurer une étanchéité contre d’éventuels gaz ou fumées toxiques grâce à des joints hermétiques. Les fenêtres sont également renforcées afin d’absorber les vibrations et éviter la projection d’éclats.

Malgré leur robustesse, ces structures ne garantissent pas une protection absolue. Comme l’a rappelé Ilan Kleinman, les abris ne sont pas conçus pour résister à un impact direct de missile balistique. Cependant, dans la grande majorité des cas, ils permettent de sauver des vies.

Ces infrastructures, combinées aux systèmes d’alerte et aux consignes du Commandement du Front intérieur, constituent aujourd’hui l’un des piliers de la défense civile israélienne.