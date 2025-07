"Mamdani attire des jeunes juifs américains critiques de la politique de Netanyahou", souligne Pascal Le Pautremat

Articles recommandés -

Dans une intervention sur i24NEWS, le géopolitologue français Pascal Le Pautremat a analysé la montée des positions anti-israéliennes comme un atout politique aux États-Unis, illustrée par le succès de Zohran Mamdani à New York. Ce député, soutenu par 83 % de nouveaux électeurs, capitalise sur une rhétorique pro-palestinienne et anti-israélienne, « très en vogue mais intellectuellement réduite », selon Le Pautremat. Ce phénomène, porté par des figures comme Mamdani, d’origine chiite indienne et soutenu par Bernie Sanders, attire même des jeunes juifs américains critiques de la politique de Benjamin Netanyahou.

Le Pautremat pointe une montée de l’antisémitisme dans certaines villes, comme Amtrak, Michigan, où un conseil municipal musulman pro-palestinien prospère depuis 2015. Cette tendance, conjoncturelle, séduit des populations en difficulté sociale, mais reflète une réalité plus profonde : l’émergence d’un « islamo-gauchisme », comparable à celui de la France Insoumise. Les clivages traditionnels gauche-droite, pro- ou anti-Israël, se brouillent, créant une « ligne d’horizon floue » où des élus exploitent ces sentiments pour des gains politiques.

Cette dynamique, bien que partiellement conjoncturelle, exige une vigilance accrue face à un « vrai souci » : la montée de l’antisémitisme, alimentée par des narratifs simplistes. Le Pautremat appelle à une analyse nuancée pour contrer ces dérives, soulignant la complexité des motivations politiques dans un contexte où l’image d’Israël est de plus en plus contestée.