Manuels palestiniens : Arik Agassi dénonce l’absence totale de réformes

Arik Agassi, chef des opérations de l’institut IMPACT-se, dresse un constat sans appel : malgré des années de promesses, l’Autorité palestinienne n’a apporté « absolument aucun changement » à ses programmes scolaires, où demeurent l’antisémitisme, l’appel à la violence et la glorification du djihad.

Lors d’une intervention détaillée, Agassi rappelle que les premiers manuels controversés datent de 2018 et que, depuis, Mahmoud Abbas n’a cessé d’assurer aux dirigeants occidentaux — Emmanuel Macron, les États-Unis, l’Union européenne — que des réformes seraient engagées. « Ce sont des promesses répétées… et trahies », affirme-t-il. Les manuels utilisés en 2025-2026 présentent, selon lui, « exactement les mêmes contenus » que ceux des années précédentes, malgré plus d’un demi-milliard d’euros versés par l’Europe pour financer une réforme jamais réalisée.

IMPACT-se a analysé 290 manuels et 71 guides pédagogiques : aucune différence n’a été observée avant et après les attaques du 7 octobre 2023. Les mêmes livres sont enseignés dans les écoles de Gaza, de Judée-Samarie, dans les établissements de l’UNRWA, du Hamas et de l’Autorité palestinienne. « Le Hamas n’a jamais eu d’autres manuels : il utilise ceux fournis par l’Autorité palestinienne, avec enthousiasme », insiste Agassi.

Il établit un lien direct entre ces contenus et la violence : « L’endoctrinement commence dès le plus jeune âge : antisémitisme, haine des Juifs, glorification du martyre. C’est ce qui amène le 7 octobre. » Le Parlement européen lui-même, rappelle-t-il, a reconnu cet échec.

Quant à une refonte du système éducatif, Agassi se montre pessimiste : « Aucun changement n’est possible sans une décision politique au sommet. Tant qu’Abou Mazen parle de réformes sans agir, rien ne bougera. »