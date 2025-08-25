Marc Knobel : "Attention aux mots, l’antisémitisme est grave mais la France n’est pas antisémite"

Articles recommandés -

Invité à réagir sur i24NEWS après les propos bouleversants d’Anne-Laure Abitbol, qui affirmait « On craint pour nos morts, on craint encore plus pour nos vivants », l’historien Marc Knobel a tenu à rappeler la gravité du climat actuel tout en appelant à la nuance.

« Cette souffrance, l’antisémitisme dans sa plus grande expression, et ces profanations de stèles ou de plaques sont inadmissibles », a-t-il déclaré, tout en soulignant que certains termes employés dans le débat public risquent d’alimenter un climat d’angoisse : « J’ai entendu parler de tsunami antisémite, j’ai entendu dire que tous les Juifs sont en danger en France. »

Marc Knobel a rappelé que si l’antisémitisme sévit fortement, il ne concerne pas uniquement la France mais aussi les États-Unis, où plus de 9 000 actes antisémites ont été recensés en 2024 contre 1 000 en 2016. Il a également insisté sur le fait que la majorité des Français rejette cette haine : selon un sondage Ipsos de 2024, 89 % estiment qu’aucune circonstance ne justifie un acte antisémite et 85 % considèrent les Juifs comme des Français à part entière. Concernant la lettre polémique de l’ambassadeur américain accusant Emmanuel Macron de laxisme, Knobel a jugé la démarche « choquante » : « Ce nouvel ambassadeur s’immisce dans nos affaires intérieures et donne des leçons à notre pays. » Pour lui, la solution passe par la coopération et non la confrontation : « Plutôt que de mettre une tension, il vaut mieux travailler ensemble, réfléchir ensemble, pour combattre ce fléau. »