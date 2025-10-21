Marion Maréchal charge Rima Hassan : "Une récidiviste qui justifie le terrorisme"

Dans un entretien accordé ce mardi dans le Prime sur i24NEWS, l’eurodéputée française Marion Maréchal a vivement dénoncé les prises de position de Rima Hassan, estimant que ses propos récents — notamment son message “One by one” — constituent une “incitation au meurtre” et un “encouragement au terrorisme”.

« Rima Hassan est une récidiviste », a déclaré Maréchal, accusant la militante franco-palestinienne de proximité idéologique avec les Frères musulmans et le Hamas. L’eurodéputée affirme avoir saisi la justice via l’article 40 pour apologie du terrorisme et demande que Mme Hassan soit déchue de la nationalité française.

Marion Maréchal déplore également « le silence du gouvernement français » et fustige la reconnaissance par Emmanuel Macron d’un “pseudo État palestinien”, qu’elle considère comme une récompense pour les terroristes du 7 octobre.

Plus largement, elle met en garde contre la menace islamiste : « Les Frères musulmans veulent instaurer un califat mondial ; ils se dissimulent derrière les mots laïcité et République pour mieux infiltrer nos institutions. » Enfin, l’eurodéputée appelle la France et l’Europe à renforcer leur alliance avec Israël dans la lutte contre le terrorisme : « Le Hamas est une branche des Frères musulmans ; nous avons aujourd’hui un ennemi commun. »