Matan Eshet, cousin d’Evyatar David : "Un squelette qui respire, brisé par le Hamas"

Dans une intervention bouleversante sur i24NEWS le 3 août 2025, Matan Eshet, cousin d’Evyatar David, otage du Hamas depuis le 7 octobre 2023, a partagé sa douleur face à la récente vidéo de propagande diffusée par le groupe terroriste.

« Nous sommes brisés », confie-t-il, décrivant Evyatar comme « un squelette qui respire », méconnaissable, ayant « perdu l’espoir » après 666 jours de captivité. « Il ressemble à quelqu’un qui ne se souvient plus de ce qu’est manger ou voir la lumière du jour », ajoute-t-il, dénonçant la cruauté des ravisseurs qui affament délibérément son cousin pour « choquer » et « briser » sa famille. Matan explique que la famille a autorisé la diffusion de ces images « pour que le monde comprenne » l’état désespéré d’Evyatar. « C’était comme un coup de poing dans le ventre », dit-il, espérant que cette atrocité accélère la mobilisation internationale. Il souligne l’urgence vitale : « Il faut qu’il rentre à la maison, rien d’autre n’importe. » Face à un possible accord global, Matan insiste : « Nos vies sont bloquées depuis plus de 660 jours. »