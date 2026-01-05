Maurice Ifergan : "Netanyahou veut faire de l’Iran le thème central de la campagne"

Invité de La Grande Édition ce lundi soir, Maurice Ifergan a livré une lecture politique des déclarations de Benjamin Netanyahou à la Knesset sur l’Iran et de son alignement affiché avec Donald Trump.

Selon l’analyste, le contexte est déterminant : Israël entre dans une phase de pré-campagne électorale, à six ou dix mois du prochain scrutin. Dans ce cadre, Netanyahou chercherait à éviter que certains dossiers sensibles ne dominent le débat public, notamment la réforme de la justice, la commission d’enquête sur le 7 octobre, la conscription des orthodoxes ou encore le coût de la vie. « Il met ces sujets de côté pour aborder celui qui lui convient : l’Iran », estime Maurice Ifergan.

L’analyste souligne que le Premier ministre entend clairement faire de la menace iranienne le thème central de la prochaine campagne. Les propos tenus à la Knesset, affirmant qu’Israël ne laissera pas l’Iran reconstruire son industrie balistique ni relancer son programme nucléaire, s’inscrivent selon lui dans une stratégie assumée. La menace est « claire », sans ambiguïté, et s’appuie sur une coordination étroite avec Washington.

Maurice Ifergan insiste sur la relation personnelle et politique entre Netanyahou et Trump, que le Premier ministre présente comme parfaitement alignée sur les questions fondamentales. Cette convergence serait un atout majeur dans la stratégie israélienne vis-à-vis de Iran, tant sur le plan diplomatique que militaire.

Enfin, l’analyste avance que, sur le plan politique, l’issue la plus favorable pour Netanyahou serait un bouleversement majeur en Iran. Une chute du régime de Téhéran ou une recomposition régionale renforcerait considérablement sa position électorale. « Netanyahou se présente avant tout comme le garant de l’existence d’Israël », conclut Ifergan, estimant que la question iranienne est appelée à structurer durablement le débat politique israélien dans les mois à venir.