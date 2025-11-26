"MBS a tout obtenu sans rien donner" : Emmanuel Navon décrypte l’échec de Donald Trump
La condition saoudienne d’un « chemin crédible et irréversible » vers un État palestinien est, selon l’expert, un prétexte diplomatique.
L’analyse d’Emmanuel Navon, spécialiste des relations internationales, éclaire d’un jour nouveau la rencontre tendue entre Donald Trump et Mohammed Ben Salmane à la Maison-Blanche. Derrière les sourires officiels, le prince héritier saoudien a opposé une fin de non-recevoir à la demande américaine d’engager l’Arabie saoudite dans les accords d’Abraham. Et pour Emmanuel Navon, ce refus révèle un rapport de force où Washington s’est placé lui-même en position de faiblesse.
Selon lui, MBS « a tout obtenu sans rien donner ». Trump a accordé au royaume ce que ses prédécesseurs avaient toujours refusé : un programme de nucléaire civil, un accord de défense renforcé et surtout l’accès aux avions furtifs F-35. Autant de concessions majeures, offertes avant même d’exiger la moindre avancée sur la normalisation avec Israël. Dès lors, explique Navon, « d’un point de vue tactique, il était déjà trop tard ».
La condition saoudienne d’un « chemin crédible et irréversible » vers un État palestinien est, selon l’expert, un prétexte diplomatique : aucun État arabe n’a intérêt à voir émerger un « 22ᵉ État arabe défaillant ». Surtout, rappelle-t-il, MBS n’est pas contraint par son opinion publique : « Les dictateurs arabes façonnent leurs opinions, ils ne s’y soumettent pas. »
Pour Trump, l’enjeu est ailleurs : sécuriser les liens stratégiques et les investissements massifs saoudiens aux États-Unis. La normalisation reste possible, mais elle nécessitera désormais une nouvelle contrepartie américaine. Celle-ci pourrait naître de l’évolution du dossier iranien : si Téhéran avance dans son programme nucléaire, Riyad aura plus que jamais besoin de la protection américaine — et d’une coopération discrète avec Israël.
L’épisode rappelle surtout que dans le jeu diplomatique du Moyen-Orient, celui qui obtient sans payer n’a aucune raison de concéder.