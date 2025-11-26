"MBS a tout obtenu sans rien donner" : Emmanuel Navon décrypte l’échec de Donald Trump

L’analyse d’Emmanuel Navon, spécialiste des relations internationales, éclaire d’un jour nouveau la rencontre tendue entre Donald Trump et Mohammed Ben Salmane à la Maison-Blanche. Derrière les sourires officiels, le prince héritier saoudien a opposé une fin de non-recevoir à la demande américaine d’engager l’Arabie saoudite dans les accords d’Abraham. Et pour Emmanuel Navon, ce refus révèle un rapport de force où Washington s’est placé lui-même en position de faiblesse.

Selon lui, MBS « a tout obtenu sans rien donner ». Trump a accordé au royaume ce que ses prédécesseurs avaient toujours refusé : un programme de nucléaire civil, un accord de défense renforcé et surtout l’accès aux avions furtifs F-35. Autant de concessions majeures, offertes avant même d’exiger la moindre avancée sur la normalisation avec Israël. Dès lors, explique Navon, « d’un point de vue tactique, il était déjà trop tard ».

La condition saoudienne d’un « chemin crédible et irréversible » vers un État palestinien est, selon l’expert, un prétexte diplomatique : aucun État arabe n’a intérêt à voir émerger un « 22ᵉ État arabe défaillant ». Surtout, rappelle-t-il, MBS n’est pas contraint par son opinion publique : « Les dictateurs arabes façonnent leurs opinions, ils ne s’y soumettent pas. »

Pour Trump, l’enjeu est ailleurs : sécuriser les liens stratégiques et les investissements massifs saoudiens aux États-Unis. La normalisation reste possible, mais elle nécessitera désormais une nouvelle contrepartie américaine. Celle-ci pourrait naître de l’évolution du dossier iranien : si Téhéran avance dans son programme nucléaire, Riyad aura plus que jamais besoin de la protection américaine — et d’une coopération discrète avec Israël.

L’épisode rappelle surtout que dans le jeu diplomatique du Moyen-Orient, celui qui obtient sans payer n’a aucune raison de concéder.