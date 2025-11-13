Médecins sans frontières face au Hamas : Alain Destexhe dénonce une compromission dangereuse

Alain Destexhe, médecin, sénateur belge et ancien secrétaire général de Médecins sans frontières (MSF), a livré un témoignage saisissant sur i24NEWS. Auteur d’un rapport intitulé « MSF complice du Hamas ? », il y expose ce qu’il considère comme une dérive grave de l’ONG dans la bande de Gaza.

Selon lui, tout part d’un constat factuel : une centaine de comptes Facebook d’employés gazaouis de MSF ont été analysés, et une large majorité se réjouissaient ouvertement des massacres du 7 octobre, certains allant jusqu’à en faire l’apologie explicite. Destexhe affirme que MSF n’a réagi en aucune manière, en contradiction totale avec les principes de neutralité et d’impartialité qui fondent sa mission.

L’ancien dirigeant identifie deux causes majeures. D’une part, une dérive politique de MSF depuis plusieurs années, notamment lors des crises migratoires en Méditerranée. L’ONG, autrefois strictement humanitaire, porterait désormais un discours idéologique assumé.

D’autre part, la composition même du personnel, majoritairement palestinien à Gaza, dont une partie est « naturellement alignée sur les positions du Hamas ». Les expatriés, eux, seraient « incapables d’avoir une vision équilibrée du conflit ».

Mais le constat va plus loin : à Gaza, toute ONG opère sous le contrôle total du Hamas, ce qui, pour Destexhe, aurait dû conduire MSF à refuser d’y travailler. « Se compromettre avec un mouvement terroriste totalitaire n’a aucun sens », insiste-t-il, rappelant qu’une multitude d’organisations turques, arabes ou pakistanaises peuvent agir sur place.

Le sénateur pointe enfin un biais systémique dans la communication de MSF : aucun message clair en deux ans demandant la libération des otages, mais des prises de position quasi exclusivement pro-palestiniennes, voire pro-Hamas.