Meïr Masri : "Le Ramadan à Jérusalem est devenu un enjeu politique majeur"

Invité mercredi soir dans La Grande Édition, Meir Masri, maître de conférences à l’Université hébraïque de Jérusalem, a analysé la dimension politique croissante du Ramadan à Jérusalem et la centralité du Mont du Temple dans les tensions régionales.

Selon lui, le mois du Ramadan est systématiquement marqué par une hausse des tensions dans la capitale israélienne, en raison de l’afflux massif de fidèles venus de Jérusalem-Est, d’Israël et des territoires palestiniens. Si la dimension religieuse du pèlerinage est indéniable, Meïr Masri souligne l’existence d’appels à la mobilisation à caractère politique, qui transforment régulièrement cette période en moment de crispation sécuritaire.

L’universitaire replace également Jérusalem dans une perspective historique. Il rappelle que sous l’Empire ottoman, la ville ne jouait pas un rôle politique ou économique central dans le monde arabo-musulman. Selon lui, la centralité actuelle de Jérusalem est largement liée à la question palestinienne et à l’émergence du conflit israélo-arabe au XXe siècle. Il note par ailleurs que Jérusalem n’a pas de place théologique particulière dans l’islam chiite, malgré l’institution par l’ayatollah Khomeini du « Jour de Jérusalem », qu’il considère comme un instrument politique.

Interrogé sur la politique israélienne, Meïr Masri estime que le statu quo en vigueur depuis 1967 demeure la solution la plus réaliste. Israël, explique-t-il, doit garantir l’accès aux lieux saints musulmans, conformément à ses engagements internationaux, notamment dans le cadre du traité de paix avec la Jordanie, qui confie la gestion religieuse du site au Waqf jordanien.

Dans le même temps, cet accès doit rester encadré pour des raisons sécuritaires et logistiques. Faute d’alternative crédible, conclut-il, le statu quo est appelé à perdurer encore de nombreuses années.