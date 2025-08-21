"Même avec ses meilleurs missiles, l’Iran ne pourrait pas remporter une guerre contre Israël ou les États-Unis" (Behnam Ben Taleblu)

Articles recommandés -

Invité du Prime ce jeudi soir sur i24NEWS, le chercheur Behnam Ben Taleblu a analysé l’exercice naval lancé par l’Iran, présenté par Téhéran comme une démonstration de force face à Israël et aux États-Unis.

Selon lui, ces manœuvres visent avant tout à afficher une capacité de dissuasion, mais elles mettent en lumière les fragilités du régime. « La guerre de douze jours a montré les faiblesses de l’Iran », rappelle-t-il, soulignant que les armes les plus redoutées – les missiles sol-sol capables de frapper Israël et des bases américaines – n’ont pas été dévoilées. Le corps des Gardiens de la Révolution, avec ses drones et sa force aérienne, était également absent.

L’arsenal iranien, bien que toujours doté de missiles à fragmentation, a été sérieusement affaibli par l’opération israélienne "Réveil du Lion", qui a détruit une partie des capacités balistiques de Téhéran. « Si la République islamique commet l’erreur de reprendre le conflit face à Israël, le prix qu’elle paiera sera extrêmement lourd et menacera la survie même du régime », avertit l’expert. Pour autant, l’Iran continue d’entretenir l’image d’une puissance intacte, mettant en avant de prétendus « nouveaux missiles » et des capacités de guerre électronique. Une rhétorique qui, selon Ben Taleblu, relève davantage de « l’hyperbole » que de la réalité militaire. « Même avec ses meilleurs missiles, l’Iran ne pourrait pas remporter une guerre contre Israël ou les États-Unis », conclut-il.