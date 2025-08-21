"Même avec ses meilleurs missiles, l’Iran ne pourrait pas remporter une guerre contre Israël ou les États-Unis" (Behnam Ben Taleblu)
Alors que Téhéran met en scène sa puissance militaire en mer, le chercheur Behnam Ben Taleblu rappelle que ces démonstrations masquent mal les faiblesses structurelles de l’arsenal iranien.
Invité du Prime ce jeudi soir sur i24NEWS, le chercheur Behnam Ben Taleblu a analysé l’exercice naval lancé par l’Iran, présenté par Téhéran comme une démonstration de force face à Israël et aux États-Unis.
Selon lui, ces manœuvres visent avant tout à afficher une capacité de dissuasion, mais elles mettent en lumière les fragilités du régime. « La guerre de douze jours a montré les faiblesses de l’Iran », rappelle-t-il, soulignant que les armes les plus redoutées – les missiles sol-sol capables de frapper Israël et des bases américaines – n’ont pas été dévoilées. Le corps des Gardiens de la Révolution, avec ses drones et sa force aérienne, était également absent.
L’arsenal iranien, bien que toujours doté de missiles à fragmentation, a été sérieusement affaibli par l’opération israélienne "Réveil du Lion", qui a détruit une partie des capacités balistiques de Téhéran. « Si la République islamique commet l’erreur de reprendre le conflit face à Israël, le prix qu’elle paiera sera extrêmement lourd et menacera la survie même du régime », avertit l’expert. Pour autant, l’Iran continue d’entretenir l’image d’une puissance intacte, mettant en avant de prétendus « nouveaux missiles » et des capacités de guerre électronique. Une rhétorique qui, selon Ben Taleblu, relève davantage de « l’hyperbole » que de la réalité militaire. « Même avec ses meilleurs missiles, l’Iran ne pourrait pas remporter une guerre contre Israël ou les États-Unis », conclut-il.