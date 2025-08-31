Mémorial de la Shoah vandalisé à Lyon : "Face à la haine, les mots ne suffisent pas" (Emmanuelle Haziza)

Articles recommandés -

L’avocate lyonnaise Emmanuelle Haziza, vice-présidente de l’Association des Messagers de la Mémoire, a réagi avec fermeté dimanche soir sur i24NEWS après la profanation du mémorial de la Shoah de Lyon, où l’inscription « Free Gaza » a été gravée. Elle estime que « face à la haine, les mots ne suffisent plus, il faut des actions concrètes et fortes ».

Si le maire de Lyon a qualifié cet acte d’« intolérable », Emmanuelle Haziza regrette qu’il n’ait pas eu « le courage de dire clairement qu’il s’agit d’un acte antisémite ». Selon elle, écrire « Free Gaza » sur une stèle en hommage aux victimes juives déportées revient à instrumentaliser un conflit étranger pour s’attaquer aux Juifs de France et à la mémoire collective.

Elle alerte sur « une nouvelle forme d’antisémitisme, décomplexée et banalisée », qui nourrit un climat de peur : « Beaucoup se demandent s’ils doivent encore aller à la synagogue, porter la kippa ou mettre une mezouza à leur porte. » Pour l’avocate, ces actes créent « la terreur et l’effroi » et représentent une attaque directe contre les valeurs de la République. Si une plainte a été déposée et qu’une enquête est en cours, Emmanuelle Haziza appelle à aller plus loin : remise en état rapide du monument, mais aussi fermeté contre les associations radicales bénéficiant de complaisances locales. « Il faut arrêter d’édulcorer et de fermer les yeux », insiste-t-elle, soulignant que seule une action politique claire et déterminée pourra rassurer durablement la communauté juive.