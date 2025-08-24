"Mes amis n’osent plus aller en cours" : inquiétudes après le choix polémique de la promotion "Rima Hassan"

Articles recommandés -

La décision des étudiants de la faculté de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles (ULB) de baptiser leur promotion 2025 du nom de l’eurodéputée Rima Hassan continue de susciter de vives réactions. Pour Noa Kalisz, présidente de l’Union des étudiants juifs de Belgique (UEJB), ce choix illustre « deux années d’activisme croissant vis-à-vis du conflit israélo-palestinien » et l’inaction des autorités universitaires.

« Que Rima Hassan soit le choix final n’a étonné personne », explique-t-elle, soulignant que l’université « n’a pas pris ses responsabilités » pour encadrer les débats. Une pétition circule actuellement pour empêcher cette dénomination, mais Noa Kalisz doute de son efficacité : « Je ne pense pas qu’elle va aboutir. L’université reste inactive malgré des incidents répétés. »

Au-delà de la polémique, la présidente de l’UEJB dresse un constat alarmant : « Être juif sur un campus belge aujourd’hui, ce n’est pas facile. » Elle rappelle que son prédécesseur a été agressé sans qu’aucune suite judiciaire ne soit donnée. « Plusieurs amis n’osent plus aller en cours, ils subissent du harcèlement. C’est compliqué d’être juif, compliqué d’être sioniste et de le revendiquer. » Face à ce climat, elle déplore l’inaction de la direction universitaire : « À part une campagne de collage bidon, il ne s’est absolument rien passé. » Malgré les risques, Noa Kalisz refuse de se cacher : « Je suis juive et j’en suis fière. »