Meyer Habib : "Jordan Bardella a été irréprochable dans la lutte contre l’antisémitisme"

Il estime que les Français ont « brisé le cordon sanitaire » et voit dans la progression du RN une évolution logique du paysage politique.

i24NEWS
2 min
Meyer Habib
Meyer HabibScreenshot/ i24NEWS

Invité sur i24NEWS, l’ancien député Meyer Habib a livré une analyse sur la dynamique politique française et l’ascension annoncée de Jordan Bardella en vue de la présidentielle de 2027. Pour lui, la poussée du Rassemblement national n’a « rien d’étonnant » dans un pays « qui ne s’est jamais porté aussi mal » et où « les réponses du gouvernement ont été catastrophiques ».

Video poster
Un sondage donne Bardella gagnant dans tous les cas de figure

Meyer Habib, qui se revendique extérieur au RN, se montre pourtant élogieux envers Jordan Bardella, qu’il décrit comme « un garçon de talent », irréprochable dans « la lutte contre l’antisémitisme » et dans son soutien à Israël. Il rappelle avoir passé plusieurs jours en Israël avec le président du RN, rencontrant même Benjamin Netanyahou. « Bardella, c’est certainement mieux que ce qui se passe à l’extrême gauche », affirme-t-il.

L’ancien parlementaire va plus loin, dénonçant la progression de l’islamisme en France et l’aveuglement, selon lui, des responsables politiques : « Le prosélytisme des Frères musulmans est dangereux pour les juifs, mais avant tout pour la France. » Il ajoute que même aux États-Unis, le mouvement pourrait bientôt être classé terroriste, tandis qu’en France on « ne se rend compte de rien ».

Meyer Habib estime également que le cordon sanitaire autour du RN n’existe plus : « Ce sont les Français qui l’ont cassé. Moi, ça fait longtemps que je l’ai cassé. » Tout en critiquant certains aspects du programme économique du RN, il juge que « les barrières artificielles entre droite et centre-droit » ont trop longtemps permis la victoire de la gauche.

Pour conclure, Meyer Habib se dit favorable à un « élan patriotique » en France, qu’il juge nécessaire pour « la lutte contre l’antisémitisme », mais aussi pour renforcer la relation entre Paris et Jérusalem.

