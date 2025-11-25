Meyer Habib : "Jordan Bardella a été irréprochable dans la lutte contre l’antisémitisme"

Invité sur i24NEWS, l’ancien député Meyer Habib a livré une analyse sur la dynamique politique française et l’ascension annoncée de Jordan Bardella en vue de la présidentielle de 2027. Pour lui, la poussée du Rassemblement national n’a « rien d’étonnant » dans un pays « qui ne s’est jamais porté aussi mal » et où « les réponses du gouvernement ont été catastrophiques ».

Meyer Habib, qui se revendique extérieur au RN, se montre pourtant élogieux envers Jordan Bardella, qu’il décrit comme « un garçon de talent », irréprochable dans « la lutte contre l’antisémitisme » et dans son soutien à Israël. Il rappelle avoir passé plusieurs jours en Israël avec le président du RN, rencontrant même Benjamin Netanyahou. « Bardella, c’est certainement mieux que ce qui se passe à l’extrême gauche », affirme-t-il.

L’ancien parlementaire va plus loin, dénonçant la progression de l’islamisme en France et l’aveuglement, selon lui, des responsables politiques : « Le prosélytisme des Frères musulmans est dangereux pour les juifs, mais avant tout pour la France. » Il ajoute que même aux États-Unis, le mouvement pourrait bientôt être classé terroriste, tandis qu’en France on « ne se rend compte de rien ».

Meyer Habib estime également que le cordon sanitaire autour du RN n’existe plus : « Ce sont les Français qui l’ont cassé. Moi, ça fait longtemps que je l’ai cassé. » Tout en critiquant certains aspects du programme économique du RN, il juge que « les barrières artificielles entre droite et centre-droit » ont trop longtemps permis la victoire de la gauche.

Pour conclure, Meyer Habib se dit favorable à un « élan patriotique » en France, qu’il juge nécessaire pour « la lutte contre l’antisémitisme », mais aussi pour renforcer la relation entre Paris et Jérusalem.