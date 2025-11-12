Meyer Habib raconte les coulisses du revirement français sur la participation israélienne au salon Milipol

L'ancien député Meyer Habib a affirmé sur i24NEWS avoir joué un rôle décisif dans la réintégration de huit sociétés israéliennes au salon Milipol à Paris, après leur exclusion initiale par le gouvernement français. « Ce n’est pas quelque part, c’est totalement grâce à moi », a-t-il déclaré, expliquant avoir directement sollicité Emmanuel Macron pour faire annuler une décision qu’il jugeait « ignoble » et « frisant l’antisémitisme ».

Meyer Habib raconte avoir alerté le président via un message resté sans réponse pendant plusieurs heures avant de dénoncer publiquement la situation. Deux heures plus tard, il aurait reçu la réponse du chef de l’État : « Affaire réglée, bise. »

Selon le député, le président Macron aurait alors ordonné un revirement immédiat, permettant la participation israélienne au salon. « Si je n’étais pas intervenu, ces huit sociétés auraient été interdites », affirme-t-il.

L'ex-parlementaire a salué « le geste positif » du président tout en dénonçant « une dérive idéologique » au Quai d’Orsay et au sein de « la cellule diplomatique » de l’Élysée. Pour Meyer Habib, boycotter Israël revient à cautionner l’antisémitisme : « On boycotte des artistes juifs, des sportifs juifs, et maintenant des entreprises du seul État juif. »

Il conclut en appelant à « restaurer les liens entre la France et Israël.