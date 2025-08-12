Meyer Habib : "Un contrôleur qui crie Free Palestine peut, demain, mal aiguiller un avion"

Articles recommandés -

L’incident survenu à Paris, où un contrôleur aérien a lancé “Free Palestine” à l’encontre d’un vol El Al, a provoqué l’indignation de Meyer Habib. Proche de Benjamin Netanyahou, il y voit un symbole inquiétant de la dégradation des relations franco-israéliennes.

« Cette affaire est un scandale : quelqu’un dans une tour de contrôle qui crie Free Palestine pourrait, demain, mal aiguiller un avion », a dénoncé Meyer Habib sur i24NEWS, saluant toutefois la réaction rapide des autorités et l’ouverture d’une enquête interne.

Pour l'ex-député des Français de l'étranger, Emmanuel Macron porte une part de responsabilité : « Ses décisions ont mis de l’huile sur le feu et donné une poussée aux mouvances pro-palestiniennes, antisémites, anti-israéliennes et pro-Hamas ». Selon lui, même au sein du gouvernement, cette ligne ne fait pas l’unanimité. Meyer Habib rapporte que Benjamin Netanyahou, informé de l’affaire, a eu « une colère froide » et que des réactions officielles israéliennes sont à prévoir. « On cherche quoi ? Qu’Israël rapatrie son ambassadeur ou convoque celui de France ? » interroge-t-il.

Plus largement, l’ex-élu alerte sur « la France défigurée par l’islamisme radical » et critique la stratégie présidentielle, qu’il accuse de vouloir « réconcilier l’extrême gauche antisémite » pour des raisons électorales. « Il y a une immense inquiétude », conclut-il.