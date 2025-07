Michel Fayad : "Al-Charaa veut exterminer les Druzes et les Alaouites"

Articles recommandés -

Le professeur de géopolitique Michel Fayad met en garde contre les véritables intentions du nouveau dirigeant syrien Ahmad al-Charaa, alias Jolani, lors d'une intervention sur i24NEWS.

Selon l'expert, le leader de Hayat Tahrir al-Sham "a pour ambition depuis le départ d'instaurer une république islamique sunnite et d'exterminer les Alaouites et les Druzes". Fayad rappelle que Jolani se réclame ouvertement du théologien médiéval Ibn Taymiyyah, "auteur des fatwas visant à exterminer les Druzes et les Alaouites".

Cette menace explique la résistance acharnée des Druzes dans la province de Soueida. "Ils savent très bien qu'il n'y a pas d'autre échappatoire. Ils jouent leur survie", souligne le géopolitologue, qui rappelle l'histoire tragique de cette communauté, chassée du Liban il y a des siècles.

L'intervention israélienne pour protéger les Druzes s'inscrit dans une logique géostratégique claire. "Si la province de Soueida venait à tomber, les sunnites islamistes seraient en position de force pour attaquer le Golan", analyse Fayad. D'ailleurs, le père de Julani, originaire du Golan, a récemment déclaré vouloir "récupérer le Golan et reconquérir la Palestine". Cette situation place l'administration Trump dans l'embarras, notamment à travers Tom Barrack, ambassadeur en Turquie et envoyé spécial en Syrie, considéré comme proche des soutiens de Jolani. "Il y a ce conflit réellement qui se joue" au sein de l'administration américaine, conclut l'expert.